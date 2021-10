Micromacromashup Démocratie / Super-Vision Nouveau théâtre de Montreuil, 19 novembre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Du 19 au 20 novembre 2021 :

vendredi, samedi de 21h à 22h

et samedi de 16h à 17h

La Générale d’Expérimentation, c’est un collectif de musicien.nes qui revendique des parcours singuliers loin des chemins balisés du musicalement correct et de l’industrie musicale.

La Générale d’Expérimentation porte bien son nom ! Le collectif est un laboratoire de recherche musicale et sonore, où l’on peut mixer improvisation et composition, acoustique et électronique, et les héritages de Cage, de Coltrane, du Velvet Underground ou de l’Onkyo music japonaise.

Deux spectacles sont proposés pour le week-end du 19 et 20 novembre, jouées dans le cadre du festival Mesure pour Mesure au Nouveau théâtre Montreuil.

DÉMOCRATIE

Et si la musique expérimentale offrait l’occasion de débattre de la démarche même des interprètes et de leur marge de liberté ? Le collectif La Générale d’Expérimentation a décidé d’ouvrir un échange entre les spectateurs et cinq musiciens en choisissant des partitions atypiques qui laissent une part importante d’initiative aux instrumentistes. Le collectif, laboratoire de recherche musicale et sonore créé en 2009 à Dijon, interroge la place de la démocratie dans la création artistique. Un spectacle à la croisée du concert, du talk-show et de l’expérience participative.

SUPER-VISION

Les musiciens de La Générale d’expérimentation aiment se donner des contraintes pour mieux aller vers l’inconnu. Pour proposer une musique qui évolue en fonction des humeurs du public présent dans la salle, quatre aventuriers sonores se lancent dans l’adaptation en direct d’un morceau « cobaye ». Le succès bossa nova The Girl from Ipanema, écrit en 1962, fera ainsi l’objet de tests et de manipulations musicales diverses. Quand un tube planétaire est passé au crible des principes de « papes » de la musique savante comme Pierre Boulez et John Cage, cela donne un concert participatif plein d’humour.

