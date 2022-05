Microfolie : USA et UK Gouzon Gouzon GouzonGouzon Catégories d’évènement: Creuse

Gouzon Creuse 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse Gouzon Activité gratuite – Inscription par téléphone ou mail 14h : En avant la musique ! Jazz music and Jazzmen

15h : Visite thématique : USA

16h : Casque VR : Libre

17h : Visite libre : Résidences Royales Européennes gouzonmicrofolie@gmail.com +33 6 61 44 89 15 Activité gratuite – Inscription par téléphone ou mail 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Gouzon

