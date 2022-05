Microfolie : USA et UK

2022-05-28 – 2022-05-28 Activité gratuite – Inscription par téléphone ou mail 14h : Visite libre : Résidences Royales Européennes

15h : Casque VR : Libre

16h : En avant la musique ! Rock and Pop Music

17h : Visite thématique : Pop Art et Street Art Activité gratuite – Inscription par téléphone ou mail dernière mise à jour : 2022-05-11 par

