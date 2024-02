Microfolie Il est venu le temps de rebâtir Notre Dame de Paris Médiathèque le MIX Mourenx, samedi 24 février 2024.

Microfolie Il est venu le temps de rebâtir Notre Dame de Paris Médiathèque le MIX Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Par la médiathèque du MI[X]

Suite à l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019, un chantier de restauration inédit est lancé. Véritable défi technique et humain, inaccessible au grand public, la Médiathèque du MIX vous fait découvrir les coulisses planifier les restaurations, redessiner les plans de la cathédrale, explorer la flèche emblématique au travers d’activités ludiques et d’ateliers thématiques, et découvrir les métiers à l’œuvre. .

Médiathèque le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@le-mix.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24



