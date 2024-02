Microfolie Discovery tour by Ubisoft Médiathèque Le MIX Mourenx, samedi 23 mars 2024.

Microfolie Discovery tour by Ubisoft Médiathèque Le MIX Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Le Discovery Tour est un jeu dédié qui permet aux visiteurs de sillonner librement la Grèce antique, l’Égypte ancienne, ainsi que la Norvège et l’Angleterre à l’ère Viking, pour en apprendre plus sur l’histoire et la vie quotidienne de ces époques. Explorez des reconstitutions massives et minutieuses d’époques

révolues. Du sommet du Parthénon aux profondeurs de la mer Égée, des pyramides de Gizeh à la bibliothèque d’Alexandrie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@le-mix.fr

L’événement Microfolie Discovery tour by Ubisoft Mourenx a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Coeur de Béarn