MicroDanse Centre Wallonie-Bruxelles Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Plein tarif : 10€

Tarif réduit : 8€

Groupe : 5€ (mini 5 pers.)

5€ votre place avec le code QFAP

Soirée danse au CWB|Paris avec Vitamina, Valérie Reding, Lorena Stadelmann, en partenariat avec le Centre Culturel Suisse et Grand Studio.

Le concept de MicroDanse, est élaboré sur les bases du MicroTeatro en Espagne ou du MikroTeatr en Pologne. Tout comme un slam, il s’agit pour trois chorégraphes invité.e.s de respecter le principe de proposer un instantané d’un projet de création ou une proposition en tant que telle, fondée sur une urgence artistique.

Cette année, MicroDanse explore le thème du féminisme et du genre, en se concentrant sur les combats et les revendications, explorés à travers des langages et des médiums singuliers tels que la danse, le visuel, la performance et la musique.

MicroDanse s’articulera autour de 3 propositions chorographiques portées par les partenaires précités et le Centre Culturel suisse on Tour basé à Paris.

Cette année, MicroDanse explore les enjeux du genre, s'axe sur les combats et les revendications – en explorant les intrications de langages chorégraphiques aux visuels et sonores

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004

Contact : +33153019696 info@cwb.fr

