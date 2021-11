Lama Lama Corse, Lama Microcosmos – Les hivernales de Lama Lama Lama Catégories d’évènement: Corse

2021-11-21 16:30:00 16:30:00 – 2021-11-21

Lama Corse Lama EUR 5 5 Le Festival du Film de Lama vous propose ses hivernales sur le thème du documentaire. Ce dimanche, vous allez plonger dans l’infiniment petit avec « Microcosmos : Le Peuple de l’herbe » dimanche 21 novembre à la Casa di Lama, à partir de 16h30 info@festilama.org +33 4 95 48 21 60 http://festilama.org/ Lama

