MICROCOSMOS, Le peuple de l’herbe

2022-12-20 18:00:00 – 2022-12-20 20:00:00 Ce film est diffusé dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale d’Aix-en-Provence (ABC-Aix)

La projection, d’une durée d’1h15 sera suivie d’une discussion avec Chloé Duque, chargée de mission de l’Atlas de la Biodiversité Communale.



Ce film, tourné en 1996, a été filmé avec des caméras macro spécialement créées pour l’occasion. Il est considéré comme le documentaire le plus novateur fait sur les insectes et autres petites bêtes, et récompensé par de nombreux Césars. Microcosmos, le peuple de l’herbe vous emmène un jour d’été, dans un coin de France, une prairie verdoyante de l’Aveyron pour partir à la rencontre des petites bêtes qui le peuplent. Plongez entre les herbes, changez l’échelle de votre regard, habituez-vous au monde minuscule des insectes et autres créatures miniatures. Ils se lèvent, boivent, mangent, se métamorphosent. Ils s’entraident, construisent, font l’amour, se reproduisent et s’entre-dévorent. Tout un monde s’ouvre à vous ! Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence vous invite à la projection du film MICROCOSMOS, Le peuple de l’herbe de Claude Nuridsany et Marie Pérennou. contact_museum@mairie-aixenprovence.fr +33 4 88 71 81 81 https://www.aixenprovence.fr/Museum-d-histoire-naturelle-1039 dernière mise à jour : 2022-11-09 par

