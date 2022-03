Microcosmos Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Microcosmos Conservatoire et Jardin botaniques, 7 août 2022, Chambésy. Microcosmos

Conservatoire et Jardin botaniques, le dimanche 7 août à 15:30

**Rejoignez-nous pour cette activité afin d’apprendre encore davantage sur le fonctionnement des plantes.** Prolongez votre balade dominicale aux Conservatoire et Jardin botaniques, en choisissant une ou deux visites proposées chaque 1er dimanche du mois. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Grâce à la photo macro, à des loupes connectées ou des microscopes, vous serez émerveillés par la beauté des structures végétales. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T15:30:00 2022-08-07T16:30:00

