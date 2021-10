MICROCLIMAT – l’Apéro Couscous Party Le Chapiteau, 9 octobre 2021, Marseille.

MICROCLIMAT – l’Apéro Couscous Party

Le Chapiteau, le samedi 9 octobre à 18:00

WARNING WARNING, GROSSE BAMBOCHE EN PREVISION ⚠ Le crew Microclimat était là pour la réouverture de la saison, il revient pour tâter la température marseillaise et voir si vous êtes toujours chaud.es ! Allez, faites pas les timides, vous allez bien le lui prouver, quand même ? Et comme une simple soirée n’est jamais suffisante avec ces énergumènes complètement zinzins, cette fois-ci on pousse la fête à son paroxysme en vous proposant 10H FULL MICROCLIMAT, option couscous pour celles et ceux qui aiment la bonne nourriture ! MICROCLIMAT : QUI, QUE, QUOI, DONT, OU ? Microclimat est un projet de fête libre, qui se tient depuis une dizaine d’années dans les parcs, forêts, patinoires, quais, souterrains, friches et bateaux. Le collectif parisien monte également des scènes dans des festivals comme Château Perché ou Karnasouk. Une vidéo de huit minutes pour résumer toutes ces fêtes techno, ça c’est rock : [https://youtu.be/wcdI824q49Y](https://youtu.be/wcdI824q49Y) Microclimat présentera au Chapiteau son fanzine Perlimpinpin, dont le premier numéro traite de la fête sous pression du covid. Soit 90 pages en couleurs de dessins, collages, photos, poèmes et article sur ce tunnel dont nous commençons à voir le bout ! DU COUSCOUS ET PLEIN DE JOYEUSETES 10h, c’est long ? Que nenni pour les adeptes de la fête libre, surtout quand les estomacs sont bien remplis et les esprits bien occupés. Regarde, on a pensé à toi, et toi, et puis toi aussi… AU PROGRAMME : Le légendaire et délicieux couscous végé de Hakim (Local Local), pour les fin.es gourmet.tes qui aiment les saveurs venues d’ailleurs Des ateliers par milliers, pour les adultes qui savent rester de grands enfants La boulefripe d’Annabelle, pour les fashionistas qui veulent refaire leur garde-robe automnale Un stand paillettes à gogo, pour briller de mille feux Sans oublier la scéno totalement barjo de Valérie Guibert, qui assurera aussi un atelier sculpture (18h-21h) pour les plus braves QU’EST-CE QU’ON MET DANS NOS OREILLES AUJOURD’HUI ? Main Stage : Romantichaos (Ocean of sentiments/Omakaze) Antoine Calvino (Microclimat) Meun’s (Hydropathes) Châlet : Schlag & Jolie (Microclimat) Rochel Froge (Champs Libre) 18h00 : Ouverture des portes 18h00 : Début DJ set au Chalet 23h00 : Début DJ set à l’intérieur 03h30 : Fin des DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! EARLY : 8€ EARLY + COUSCOUS VEGE DE HAKIM : 15€ NORMAL : 10€ NORMAL + COUSCOUS VEGE DE HAKIM : 17€ COUSCOUS SUR PLACE : 8,5€ BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/wmyajunb](https://tinyurl.com/wmyajunb) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 8€

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T18:00:00 2021-10-09T04:00:00