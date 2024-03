Microbiote digestif et médicaments : quelles interactions ? Espace Simone-Veil Limoges, jeudi 21 mars 2024.

Dans le cadre du cycle de conférences grand public interactives de l’Université de Limoges, le docteur Roland Lawson, Maître de conférences à la Faculté de Pharmacie de Limoges, animera une conférence intitulée « Microbiote digestif et médicaments : quelles interactions ? ». Elle aura lieu le jeudi 21 mars 2024 à 19h, Espace Simone Veil, 2 rue de la Providence à Limoges.

Le microbiote digestif est un écosystème complexe en constante interaction avec l’hôte et son environnement. Il représente l’ensemble des microorganismes non pathogènes (bactéries, champignons, virus) retrouvés dans le tube digestif. Sa composition est modulée par différents facteurs incluant la prise de certains médicaments. Le microbiote digestif est également capable de transformer certains médicaments en les rendant plus efficaces ou inversement toxiques. Cette conférence abordera cette interaction bidirectionnelle entre le microbiote digestif et les médicaments.

Le docteur Roland Lawson (pharmacien/pharmacologue) est Maître de conférences à la Faculté de Pharmacie de Limoges et dirige l’axe « Microbiote et Transplantation » au sein de l’unité Inserm 1248 « Pharmacologie et Transplantation ».

Conférence ouverte à tous. Entrée gratuite

Diffusion culture scientifique de l’Université de Limoges,

Diane Daïan : 05 55 42 36 89, scienticulture@unilim.fr

