Micro-visites « Matisse, L’Atelier rouge » et « Ellsworth Kelly. Formes et Couleurs, 1949-2015 » Fondation Louis Vuitton Paris

Micro-visites « Matisse, L’Atelier rouge » et « Ellsworth Kelly. Formes et Couleurs, 1949-2015 » À l’occasion de la Nuit des musées, découvrez les expositions « Matisse, L’Atelier rouge » et « Ellsworth Kelly. Formes et Couleurs, 1949-2015 ». Des micro-visites spéciales auront lieu toutes les 30… Samedi 18 mai, 19h00 Fondation Louis Vuitton Entrée libre, réservation fortement conseillée sur notre site internet : https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/.

À l’occasion de la Nuit des musées, découvrez les expositions « Matisse, L’Atelier rouge » et « Ellsworth Kelly. Formes et Couleurs, 1949-2015 ». Des micro-visites spéciales auront lieu toutes les 30 minutes aux points indiqués « micro-visites », dans les deux expositions.

L’exposition « Matisse, L’Atelier rouge » est consacrée à la genèse et à l’histoire de ce célèbre chef-d’œuvre de 1911, l’une des œuvres emblématiques du MoMA depuis son acquisition en 1949. L’artiste y représente son atelier et les peintures, sculptures et objets décoratifs qu’il contient. L’exposition réunit pour la première fois les œuvres présentes dans L’Atelier rouge depuis qu’elles ont quitté l’atelier de Matisse à Issy-les-Moulineaux. Elle s’enrichit de documents d’archive inédits et d’œuvres éclairant le contexte de création et l’aventure de cette peinture.

L’exposition « Ellsworth Kelly, Formes et Couleurs, 1949-2015 », est consacrée à Ellsworth Kelly, considéré comme l’un des plus importants peintres et sculpteurs abstraits américains. S’étendant sur sept décennies, sa carrière est marquée par l’indépendance de son art par rapport à toute école ou mouvement artistique et par sa contribution novatrice à la peinture et à la sculpture du XXe siècle. L’exposition regroupe plus d’une centaine de pièces, peintures, sculptures mais aussi dessins, photographies et collages.

Fondation Louis Vuitton 8 avenue du Mahatma Gandhi 75016 Paris

Vue générale de l’entrée du bâtiment de la Fondation Louis Vuitton côté Jardin d’Acclimatation. © Gehry Partners, LLP and Frank O. Gehry

© Iwan Baan 2014