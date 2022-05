Micro-visite “L’Auditorium et les Oeuvres de Commande” Fondation Louis Vuitton Paris Catégories d’évènement: Nuit des musées

Paris

Micro-visite “L’Auditorium et les Oeuvres de Commande” Fondation Louis Vuitton, 14 mai 2022 19:00, Paris. Nuit des musées Micro-visite “L’Auditorium et les Oeuvres de Commande” Fondation Louis Vuitton Samedi 14 mai, 19h00 DURÉE : 15/20 MINUTES

DÉPART TOUTES 30 MINUTES – AUDITORIUM

DE 19H30 A 22H

Découvrez l’Auditorium et les oeuvres d’Ellsworth Kelly en compagnie des médiateurs culturels !

Véritable lieu d’exception, figure de proue du bâtiment imaginé par Frank Gehry, cet espace ouvert sur l’extérieur et à la lumière du jour, dialogue avec la cascade et le grotto, créant une salle de spectacle unique, empreinte de poésie. D’une capacité de 320 à 1000 places selon la configuration choisie, l’Auditorium offre une expérience hors du commun à ses visiteurs grâce à son acoustique exceptionnelle et ses équipements innovants. © Fondation Louis Vuitton http://www.fondationlouisvuitton.fr https://www.facebook.com/FondationLouisVuitton;https://twitter.com/fondationlv;https://instagram.com/fondationlv/ DURATION: 15/20 MINUTES DEPARTURE EVERY 30 MINUTES – LOBBY FROM 7:30pm TO 10pm Saturday 14 May, 19:00

Louis Vuitton Foundation Verdadero lugar de excepción, figura de proa del edificio imaginado por Frank Gehry, este espacio abierto al exterior y a la luz del día, dialoga con la cascada y el Grotto, creando una sala de espectáculos única, impregnada de poesía. Con una capacidad de 320 a 1000 plazas según la configuración elegida, el Auditorio ofrece una experiencia única a sus visitantes gracias a su acústica excepcional y sus equipos innovadores. DURACIÓN: 15/20 MINUTOS SALIDA CADA 30 MINUTOS – VESTÍBULO DE RECEPCIÓN DE 19:30 A 22 Sábado 14 mayo, 19:00 8 avenue du Mahatma Gandhi 75016 Paris 75016 Paris Île-de-France

Détails Heure : 19:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Nuit des musées, Paris Autres Lieu Fondation Louis Vuitton Adresse 8 avenue du Mahatma Gandhi 75016 Paris Ville Paris

Fondation Louis Vuitton Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Micro-visite “L’Auditorium et les Oeuvres de Commande” Fondation Louis Vuitton 2022-05-14 was last modified: by Micro-visite “L’Auditorium et les Oeuvres de Commande” Fondation Louis Vuitton Fondation Louis Vuitton 14 mai 2022 19:00 Paris nuit des musées Paris nuit musées

Paris