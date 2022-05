Micro-visite “L’architecture du bâtiment” Fondation Louis Vuitton Paris Catégories d’évènement: Nuit des musées

Micro-visite "L'architecture du bâtiment" Fondation Louis Vuitton, 14 mai 2022 19:00, Paris

DURÉE : 15/20 MINUTES

DÉPART TOUTES 30 MINUTES – DÉPART TERRASSE

DE 19H30 A 22H

Découvrez la Fondation à la recherche des secrets étonnants du bâtiment en compagnie des médiateurs culturels !

D’une esquisse initiale crayonnée sur la page blanche d’un carnet, Frank Gehry a imaginé « un vaisseau magnifique qui symbolise la vocation culturelle de la France ». Le parcours architectural retrace la création de cet édifice, devenu un bâtiment iconique de la capitale. © Fondation Louis Vuitton http://www.fondationlouisvuitton.fr https://www.facebook.com/FondationLouisVuitton;https://twitter.com/fondationlv;https://instagram.com/fondationlv/ DURATION: 15/20 MINUTES DEPARTURE EVERY 30 MINUTES – DEPARTURE TERRACE FROM 7:30pm TO 10pm Saturday 14 May, 19:00

Louis Vuitton Foundation Con un boceto inicial dibujado en la página en blanco de un cuaderno, Frank Gehry imaginó «una nave magnífica que simboliza la vocación cultural de Francia». El recorrido arquitectónico traza la creación de este edificio, convertido en un edificio icónico de la capital. DURACIÓN: 15/20 MINUTOS SALIDA CADA 30 MINUTOS – SALIDA TERRAZA 19:30 A 22 Sábado 14 mayo, 19:00 8 avenue du Mahatma Gandhi 75016 Paris 75016 Paris Île-de-France

