Micro-visite “La Couleur en fugue” Fondation Louis Vuitton, 14 mai 2022 19:00, Paris.

Nuit des musées Micro-visite “La Couleur en fugue” Fondation Louis Vuitton Samedi 14 mai, 19h00 DURÉE : 15/20 MINUTES

DÉPART TOUTES 30 MINUTES – NIVEAU 2

DE 19H30 A 22H

Découvrez l’exposition “La Couleur en fugue” en compagnie des médiateurs culturels de la Fondation !

L’exposition « La Couleur en fugue » réunit cinq peintres de la scène artistique internationale, d’origines et de générations différentes : Sam Gilliam, Katharina Grosse, Steven Parrino, Megan Rooney, Niele Toroni. Au travers d’un vocabulaire abstrait qui leur est propre, chacun repousse les limites traditionnelles du médium pictural. La peinture sort du champ restreint de la toile tendue sur châssis et s’invente une liberté nouvelle dans son rapport couleur/support en se déployant dans l’espace, entre le sol, le mur et le plafond.

© Fondation Louis Vuitton

http://www.fondationlouisvuitton.fr https://www.facebook.com/FondationLouisVuitton;https://twitter.com/fondationlv;https://instagram.com/fondationlv/

DURATION: 15/20 MINUTES DEPARTURE EVERY 30 MINUTES – LEVEL 2 FROM 7:30pm TO 10pm Saturday 14 May, 19:00

Louis Vuitton Foundation

La exposición «El color en fuga» reúne a cinco pintores de la escena artística internacional, de orígenes y generaciones diferentes: Sam Gilliam, Katharina Grosse, Steven Parrino, Megan Rooney, Niele Toroni. A través de un vocabulario abstracto propio, cada uno empuja los límites tradicionales del medio pictórico. La pintura sale del campo restringido de la tela estirada sobre bastidor y se inventa una nueva libertad en su relación color/soporte desplegándose en el espacio, entre el suelo, la pared y el techo.

DURACIÓN: 15/20 MINUTOS DE SALIDA CADA 30 MINUTOS – NIVEL 2 DE 19:30 A 22 Sábado 14 mayo, 19:00

8 avenue du Mahatma Gandhi 75016 Paris 75016 Paris Île-de-France