Micro-trottoirs pour une sensibilisation au climat Catégorie d’évènement: île de France

Micro-trottoirs pour une sensibilisation au climat, 16 novembre 2022, . Du mercredi 16 novembre 2022 au samedi 03 décembre 2022 :

. gratuit

En parallèle des balades, des points de sensibilisation seront organisés dans l’arrondissement durant la concertation. Vous pourrez y donner votre avis sur place et contribuer à la concertation pour la révision du Plan Climat ! La mairie du 14e arrondissement vous propose de la retrouver pour comprendre les enjeux climatiques auxquels fait face Paris et les leviers d’actions pour une transition « plus vite, plus locale, plus juste » les : Mercredi 16 novembre 14h-16h

Place Hélène et Victor Basch Jeudi 17 novembre 9h-12h

Marché Brune Mardi 22 novembre 16h-18h

Place des Droits de l’enfant Jeudi 1er décembre 14h-16h

Métro Pernety Samedi 3 décembre 10h-12h

Marché Quinet Contact : https://mairie14.paris.fr/pages/plan-climat-de-paris-22362 https://mairie14.paris.fr/pages/plan-climat-de-paris-22362

DTEC

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Micro-trottoirs pour une sensibilisation au climat 2022-11-16 was last modified: by Micro-trottoirs pour une sensibilisation au climat 16 novembre 2022

Paris