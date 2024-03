¡Micro Rave 1995 : Sp23 · Hadra · Microclimat · Rave1995?, l’événement qui mêle théâtre et fête techno Cabaret sauvage Paris, vendredi 29 mars 2024.

La pièce de théâtre RAVE 1995 de Pierrot Corpel revient au Cabaret Sauvage les 29, 30 et 31 mars 2024 et on en profite pour rendre hommage aux différentes fêtes des années 90 !

RAVE 1995, est une pièce de théâtre immersive, nourrie de vidéos, mapping et laser qui raconte l’histoire de 4 ami·e·s découvrant les joies et les excès de la fête techno au milieu des années 90. Suite à son succès au festival d’Avignon et au Cabaret Sauvage en 2023, la pièce revient sous le chapiteau du Cabaret pour 3 représentations où Pierrot Corpel nous concocte une mise en scène sur mesure…

La pièce de théâtre sera prolongée par trois fêtes rendant hommage aux trois grands types de rave des années 90 :

Vendredi 29 mars : Microclimat et Jack de Marseille

Les raves techno le vendredi 29 mars avec Microclimat et Jack de Marseille, acteur majeur de le la scène du sud de la France de l’époque pour accompagner le crew Microclimat (Modgeist en live, Megasame, Antoine Calvino, Moustik et la VJ Studio Otaika)

Samedi 30 mars : Sp23

Les free parties le samedi 30 mars avec le légendaire collectif qui lança la scène en Europe à partir de 1992 après avoir dû fuir la répression en Angleterre. Il sera représenté par les pionniers 69DB en live, Ixindamix en live, Mickey Meltdown ainsi que Repi de Microclimat, et par leur VJ Feenix 13

Dimanche 31 mars (Veille de jour férié) : HADRA

Les raves trance le dimanche 31 mars (veille de jour férié) avec le fameux festival , porte-drapeau de la scène française depuis plus de vingt ans. Il enverra pour l’occasion son équipe composée de L-Xir, Smooth Criminal aka Oddwave, Kosmok, Miss TeKix & Oïkia et Eco Jafar, qui seront accompagnés aux images par la VJ Is Hadra. Pierrot Corpel, l’auteur et metteur en scène de la pièce RAVE 1995, assurera le warm up avec son live.

