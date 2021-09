Micro Ouvert Hip Hop en plein-air Quartier de l’Abeille, 25 septembre 2021, La Ciotat.

Micro Ouvert Hip Hop en plein-air

Quartier de l’Abeille, le samedi 25 septembre à 18:00

Après 11 éditions au Club Convergences, le Micro Ouvert Hip Hop va à la rencontre des publics dans le quartier de l’Abeille. LOWMAX, le backing band créé au Club Convergences, s’installe dans la caravane-scène et y déroule un Hip Hop éclectique, accompagné par MC Souye et DJ Bilou. A tour de rôle les tchatcheurs locaux s’emparent du micro en expression libre, avec un battle pour les plus téméraires. Des ateliers d’écriture guidés par K-Méléon (The Crush) précèdent l’évènement au centre social de l’Abeille pour les jeunes du quartier. Les écoles de danse ciotadennes sont invitées à participer avec leurs élèves, un tapis sera installé pour laisser libre court à la danse, MC Souye animera un battle. Le graff sera également représenté, du matériel sera mis à disposition. Un concert de The Crush clôturera le projet au sein du Club Convergences au cours de l’année, en fin de Micro Ouvert Hip Hop… Evènement gratuit, en partenariat avec La Métropôle Aix Marseille, la Ville de La Ciotat, le centre Social de l’Abeille, The Crush…

Gratuit

♫♫♫

Quartier de l’Abeille avenue de l’Abeille 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T18:00:00 2021-09-25T22:00:00