du vendredi 4 février au vendredi 13 mai à Club Convergences 1, Place Evariste Gras

Avec Rémi à la guitare et Martin à l’accordéon (Macadam Bazar – Zoulouzbek band – MimE) Prends le micro dans un répertoire chanson française (Renaud, Brassens, Piaf, Gainsbourg, Mano Solo, les Ogres de Barback, La rue Ketanou…) Ouverture des portes à 20h30 Entrée au dé: de 1 à 5€, si tu fais un 6 c’est gratis! Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne ♫♫♫ Club Convergences 1,Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhone

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T23:59:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T23:00:00;2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T23:00:00;2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T23:00:00

