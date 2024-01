Micro ouvert Chanson française Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, vendredi 16 février 2024.

Micro ouvert Chanson française ♫♫♫ Vendredi 16 février, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

Avec Rémi à la guitare et Loïc au piano et au violon !

Prends le micro dans un répertoire chanson française !!

Entrée à prix libre et conscient pour toutes et tous.

Ouverture des portes à 20h30

Début de la soirée à 21h30

SUGGESTIONS DE CHANSONS

4 Balavoine Le chanteur

5 Balavoine (starmania) Quand on arrive en ville

9 Brassens Les bancs publics Bm

15 Cabrel La corrida Dm

16 Cabrel Je l’aime à mourir F

17 (Joe) Dassin Siffler sur la colline Dm

18 Gainsbourg La javanaise G

20 Gainsbourg Le poinçonneur des lilas Em

21 Gainsbourg Couleur café C

22 Gainsbourg L’herbe tendre Eb

32 Nougaro Amstrong Am

33 Nougaro Bidonville Dm

37 Pierre Perret Au café du canal D

38 Piaf La foule

39 Piaf Padam Am

44 Renaud Laisse béton Dm

45 Renaud Marche à l’ombre Eb

47 Renaud C’est mon dernier bal Eb

49 Rita Mitsouko Marcia baila Am

52 Thiéfaine La fille du coupeur de joint F#m

61 Véronique Sanson Drôle de vie

62 Michel berger La Groupie du pianiste

63 Julien Clerc Ce n’est rien

64 Joe Dassin Champs Elysées

65 Jacques Dutronc Les playboys (crack boum hue)

66 Jacques Dutronc J’aime les filles

67 Jacques Dutronc Paris s’éveille

69 Nino ferrer Mirza

70 Nino ferrer Le sud

71 Françoise hardy Comment te dire dire adieu

72 Dalida Bambino

73 Alain Souchon J’ai dix ans

74 Mano solo Au creux de ton bras

75 Christophe Aline

76 Anne Sylvestre Les gens qui doutent

77 France Gall Laisse tomber les filles

78 Jacques Brel Les Bourgeois

79 Jacques Brel Vesoul

80 Louise Attaque Je t’emmène au vent

82 Johnny Gabrielle

83 Michel Delpech Pour un flirt avec toi

84 Charles Aznavour Mes amis, mes amours, mes emmerdes

85 Brigitte Bardot La madrague

86 Michel Fugain Une belle Histoire

87 Michel Fugain Comme l’oiseau

88 Barbara A mourir pour mourir

89 Bourvil Le petit bal perdu

90 Celine Dion Pour que tu m’aimes encore

91 Cookie Dingler Femme libérée

92 Niagara Pendant que les chants brûlent

93 Véronique Sanson Besoin de personne

94 Eddy Mitchell Pas de Boogie Woogie

95 JJ Goldman Je marche seul

96 Dion/Goldman J’irais ou tu iras

97 Bobby Lapointe La Maman des poissons

98 Cabrel Les murs de poussières

99 Dutronc L’opportuniste

100 France Gall Il jouait du piano debout

101 France Gall Poupée de cire, poupée de son

102 France Gall Résiste

103 Pink Martini Je ne veux pas travailler

104 Brassens Les copains d’abord

105 Les Poppys Non rien a changé

106 Michel Berger Quelques mots d’amour

107 Il était une fois J’ai encore révé d’elle

108 Françoise Hardy Tous les garçons et les filles

