Micro Folies Réalité Virtuelle Salle du conseil sous la halle Lauzun, mercredi 24 juillet 2024.

Micro Folies Réalité Virtuelle Salle du conseil sous la halle Lauzun Lot-et-Garonne

Venez vivre une expérience unique qui vous plonge dans des environnements simulés en 3D grâce à une technologie immersive la Réalité Virtuelle (RV). En utilisant des casques spéciaux et parfois des accessoires interactifs, vous pouvez voir, entendre et parfois interagir avec un monde virtuel. Cette technologie permet de créer des simulations réalistes, utilisées dans des domaines variés tels que les jeux vidéo, la formation professionnelle, la médecine, l’architecture, le divertissement et bien d’autres, offrant une immersion totale et une interaction plus poussée avec le contenu virtuel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 15:30:00

fin : 2024-07-24 18:30:00

Salle du conseil sous la halle Rue Taillefer

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Micro Folies Réalité Virtuelle Lauzun a été mis à jour le 2024-02-13 par OT du Pays de Lauzun