Micro-folies mobile Mondrepuis Mondrepuis Mondrepuis Catégories d’Évènement: Aisne

Mondrepuis

Micro-folies mobile Mondrepuis, 23 janvier 2023, Mondrepuis Mondrepuis. Micro-folies mobile Avenue de Verdun Mondrepuis Aisne

2023-01-23 – 2023-02-01 Mondrepuis

Aisne Mondrepuis La micro-folie s’intalle à Mondrepuis.

Lors de ces actions, le musée numérique, le Fablab et la Bibliothèque-Ludothèque sont accessibles à tous. Mercredi 25, Culture Japonaise. Imagine ton Pokémon et crée sa carte. Découvre les œuvres japonaises du musée numérique.

Flocage de textile. Ramenez votre T-shirt pour le personnaliser selon vos envies.

Sur réservation La micro-folie s’intalle à Mondrepuis.

Lors de ces actions, le musée numérique, le Fablab et la Bibliothèque-Ludothèque sont accessibles à tous. Mercredi 25, Culture Japonaise. Imagine ton Pokémon et crée sa carte. Découvre les œuvres japonaises du musée numérique.

Flocage de textile. Ramenez votre T-shirt pour le personnaliser selon vos envies.

Sur réservation microfoliemobile@cc-tc.com +33 6 32 96 16 75 Mondrepuis

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Mondrepuis Autres Lieu Mondrepuis Adresse Avenue de Verdun Mondrepuis Aisne Ville Mondrepuis Mondrepuis lieuville Mondrepuis Departement Aisne

Mondrepuis Mondrepuis Mondrepuis Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondrepuis-mondrepuis/

Micro-folies mobile Mondrepuis 2023-01-23 was last modified: by Micro-folies mobile Mondrepuis Mondrepuis 23 janvier 2023 Aisne Avenue de Verdun Mondrepuis Aisne Mondrepuis Mondrepuis, Aisne

Mondrepuis Mondrepuis Aisne