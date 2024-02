Micro Folies Fablab Salle du conseiller numérique Lauzun, samedi 7 septembre 2024.

Micro Folies Fablab Salle du conseiller numérique Lauzun Lot-et-Garonne

Venez profiter du fablab, abréviation de “fabrication laboratory” un espace équipé de technologies de fabrication numérique telles que des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des machines CNC, et autres outils de prototypage rapide. Ce lieu vous permet d’accéder à des équipements pour créer des prototypes, réaliser des projets innovants et expérimenter dans un environnement collaboratif. Il encourage la créativité, le partage de connaissances et vous offre des formations pour vous familiariser avec les outils et les processus de fabrication. Formation et réservation obligatoires. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 09:00:00

fin : 2024-09-07 12:00:00

Salle du conseiller numérique 7 rue Eugène Mazelié

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Micro Folies Fablab Lauzun a été mis à jour le 2024-02-13 par OT du Pays de Lauzun