Micro Folies Discovery Tour Ubisoft La Grèce antique Salle du conseil sous la halle Lauzun, vendredi 29 mars 2024.

Micro Folies Discovery Tour Ubisoft La Grèce antique Salle du conseil sous la halle Lauzun Lot-et-Garonne

Venez vivre une expérience immersive vous permettant d’explorer des environnements historiques et culturels de jeux vidéo tels qu’Assassin’s Creed. Ce mode hors-jeu vous propose des visites guidées interactives et éducatives sans éléments de gameplay, mettant en avant des périodes historiques riches en détails et en anecdotes. Vous pourrez ainsi découvrir des lieux emblématiques, en apprendre davantage sur l’histoire, la culture et les coutumes des civilisations passées, le tout dans un cadre ludique et pédagogique. Le thème de ce mois-ci est la Grèce antique. EUR.

Début : 2024-03-29 17:30:00

fin : 2024-03-29 19:00:00

Salle du conseil sous la halle Rue Taillefer

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

