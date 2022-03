Micro-folie: voyagez dans les époques avec Assassin’s Creed Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Finistère

Plouhinec

Micro-folie: voyagez dans les époques avec Assassin’s Creed Plouhinec, 9 avril 2022, Plouhinec. Micro-folie: voyagez dans les époques avec Assassin’s Creed Rue des écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec

2022-04-09 14:00:00 – 2022-04-23 17:00:00 Rue des écoles Médiathèque René Quillivic

Plouhinec Finistère Voyagez dans les époques et les pays avec Assassin’s Creed Grâce à un partenariat exceptionnel, Ubisoft met à disposition du réseau Micro-Folie des dispositifs pédagogiques innovants : les Discovery Tours by Assassin’s Creed. Voyagez dans les époques et les pays avec Assassin’s Creed Grâce à un partenariat exceptionnel, Ubisoft met à disposition du réseau Micro-Folie des dispositifs pédagogiques innovants : les Discovery Tours by Assassin’s Creed. Rue des écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouhinec Autres Lieu Plouhinec Adresse Rue des écoles Médiathèque René Quillivic Ville Plouhinec lieuville Rue des écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec Departement Finistère

Plouhinec Plouhinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouhinec/

Micro-folie: voyagez dans les époques avec Assassin’s Creed Plouhinec 2022-04-09 was last modified: by Micro-folie: voyagez dans les époques avec Assassin’s Creed Plouhinec Plouhinec 9 avril 2022 finistère Plouhinec

Plouhinec Finistère