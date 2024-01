Micro-Folie Visite Libre Collection Nationale #3 Scénovision Salle 1 Bénévent-l’Abbaye, mercredi 21 février 2024.

Micro-Folie Visite Libre Collection Nationale #3 Scénovision Salle 1 Bénévent-l’Abbaye Creuse

La collection nationale#3 invite à (re)découvrir les chefs-d’œuvre et richesses de

12 des plus grandes institutions nationales. Au programme Les chefs-d’œuvre des Beaux-Arts de Paris, de la Bibliothèque nationale de France, du Centre national des arts plastiques, du Service des archives de France, Les trésors archéologiques du Musée d’Archéologie nationale Domaine Saint-Germain-en-Laye, Les trésors asiatiques du Musée national des arts asiatiques-Guimet, Une plongée dans le monde du vivant avec le Muséum national d’Histoire Naturelle, Une rencontre avec des monuments du Centre des monuments nationaux, Un focus cirque grâce au Centre national des arts du cirque,

Une entrée dans les coulisses de l’Odéon, de Numeridanse et de Radio France.

A partir de 7 ans,

Réservation conseillée.

La collection nationale#3 invite à (re)découvrir les chefs-d’œuvre et richesses de

12 des plus grandes institutions nationales. Au programme Les chefs-d’œuvre des Beaux-Arts de Paris, de la Bibliothèque nationale de France, du Centre national des arts plastiques, du Service des archives de France, Les trésors archéologiques du Musée d’Archéologie nationale Domaine Saint-Germain-en-Laye, Les trésors asiatiques du Musée national des arts asiatiques-Guimet, Une plongée dans le monde du vivant avec le Muséum national d’Histoire Naturelle, Une rencontre avec des monuments du Centre des monuments nationaux, Un focus cirque grâce au Centre national des arts du cirque,

Une entrée dans les coulisses de l’Odéon, de Numeridanse et de Radio France.

A partir de 7 ans,

Réservation conseillée. EUR.

Scénovision Salle 1 18 Rue de l’Oiseau

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine microfolie@ccbgb.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:00:00

fin : 2024-02-21 11:00:00



L’événement Micro-Folie Visite Libre Collection Nationale #3 Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse