Micro-Folie – Visite libre : Collection Mexico : Art Maya, Précolombien, muralisme mexicain… MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-02-15

Arcachon Gironde Tous les mois à l’auditorium du MA.AT nous vous attendons pour un rendez-vous culturel incontournable : Micro-Folie et ses conférences.

Dans ce musée numérique, sur un écran géant en interactivité avec des tablettes, plus de mille chefs-d’œuvre de 12 musées nationaux sont diffusés. En complément, un programme de conférences avec un temps d’échanges est organisé avec une thématique différente chaque mois. Tous les mois à l’auditorium du MA.AT nous vous attendons pour un rendez-vous culturel incontournable : Micro-Folie et ses conférences.

