Conférence « La création des rues du nouveau Centre-ville de Vierzon aux XVIIIe et XIXe siècles »

Samedi 16 septembre, 15h00
Micro-Folie Vierzon

Cette conférence est proposée par Alain Rives du Cercle Historique du Pays de Vierzon.

Micro-Folie Vierzon
Place Jacques-Brel, 18100 Vierzon

Situé dans l'ancienne Poste qui a été entièrement réhabilitée, l'espace Maurice-Rollinat est un nouveau lieu de vie culturel composé d'une Micro-Folie avec un musée numérique et un espace de réalité virtuelle ainsi qu'une salle d'exposition. La Micro-Folie : véritable réseau culturel de proximité, le projet Micro-Folie permet d'animer les territoires en s'adaptant à leurs besoins. Il est toujours articulé autour d'un Musée numérique. Portées par le Ministère de la Culture, les Micro-Folies sont coordonnées par La Villette.

Le musée numérique réunit plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et musées, nationaux et internationaux. Il s’agit d’une offre culturelle inédite créée grâce à la participation de 12 établissements nationaux fondateurs : Le Louvre, le Centre Pompidou, la cité de la musique…

Ce musée virtuel permet de découvrir, à côté de chez soi, les œuvres numérisées en très haute définition. Cette galerie virtuelle incite à la curiosité, s'adresse à tous les publics, et se décline en un véritable outil d'éducation artistique et culturelle. La Micro-Folie de Vierzon offre également un espace de réalité virtuelle. plusieurs cabines sont installées avec casque et masque pour profiter d'une sélection de contenus immersifs à 360° : documentaires, spectacles…

