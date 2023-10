Pourquoi les portraits tirent-ils toujours la tronche ? Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Pourquoi les portraits tirent-ils toujours la tronche ? Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse, 2 décembre 2023, Toulouse. Pourquoi les portraits tirent-ils toujours la tronche ? Samedi 2 décembre, 16h30 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Gratuit réservation conseillée Mais pourquoi nos ancêtres avaient-ils l’air si sérieux sur leurs portraits ? Petite histoire du (non) sourire à travers les âges. Accessible dès 12 ans / Durée 20 min. Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 5 chemin d’Audibert, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:30:00+01:00 – 2023-12-02T16:50:00+01:00

2023-12-02T16:30:00+01:00 – 2023-12-02T16:50:00+01:00 © Le Cri – Edvard – Musée national de l’art, d’architecture et du design,

Oslo (détourné) Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Adresse 5 chemin d'Audibert, 31200 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse latitude longitude 43.636665;1.44249

Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/