Balade dans la ville Samedi 4 novembre, 11h00 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation conseillée) La ville de Mexico est si grande que l'on pourrait s'y perdre ! Explorons ensemble cet immense panorama de la ville afin de découvrir la vie des personnages qui y habitent. Ces grands immeubles gris révèlent alors un tas d'histoires cachées. Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n'y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits ! Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 5 chemin d'Audibert, 31200 Toulouse

