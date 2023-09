À la loupe : « La leçon d’anatomie de Rembrandt » Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse.

À la loupe : « La leçon d’anatomie de Rembrandt » Samedi 21 octobre, 16h30 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Entrée libre

Des hommes en noir, de grandes collerettes blanches, un cadavre et un soupçon de curiosité, le tout baigné dans une lumière vive : découvrez tous les secrets et histoires fascinants et parfois macabres de ce tableau de Rembrandt.

Réservation conseillée / Durée 30 min.

Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 5 chemin d’Audibert, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T16:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T16:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

© La leçon d’anatomie du Dr Tulp, Rembrandt