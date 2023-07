Un parfum de voyage – Des échanges entre l’Inde et l’Afrique ? Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Un parfum de voyage – Des échanges entre l’Inde et l’Afrique ? Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse, 7 octobre 2023, Toulouse. Un parfum de voyage – Des échanges entre l’Inde et l’Afrique ? Samedi 7 octobre, 16h30 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Entrée libre (réservation conseillée) Depuis le début du Moyen-âge, l’Inde et les pays de l’est africain commercent : venez découvrir des objets témoins de ces échanges. Sujets surprenants et anecdotes étonnantes, questions que personne n’ose poser ou interrogations de votre part : le 1er samedi de chaque mois, venez vous installer à la Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan autour d’une boisson chaude ou rafraîchissante et discuter avec un médiateur pour trouver des réponses ! Durée 20 minutes Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 5 chemin d’Audibert, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T16:30:00+02:00 – 2023-10-07T16:50:00+02:00

