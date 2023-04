Vers l’au-delà et l’infini Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ils sont quelques uns, dans la mythologie grecque, à être allé faire un petit tour aux Enfers avant d’en revenir. Mais la mort n’est pas si facile à tromper ! Venez découvrir une histoire parmi celles d’Orphée, de Perséphone ou d’Héraclès…

À partir de 6 ans – dans la limite des places disponibles – réservation conseillée au 05 34 24 58 06 – durée : 30 min.

Autre date d’atelier le 14 juin à 11h. Focus réalité virtuelle « Dans les tombeaux égyptiens » – En continu

Avez-vous déjà eu la chance de pénétrer dans un tombeau de l’Egypte ancienne ? Non ? Et bien, la voilà (ou presque) ! Il ne vous reste qu’à vous laisser impressionner….

À partir de 12 ans – dans la limite des places disponibles – durée : 10 min. Conférence « Souviens-toi que tu mourras » à 16h30

Ou Memento mori en latin, bonjour l’ambiance ! Pourtant, ces tableaux qui nous rappellent notre mort étaient bien à la mode, il fut un temps. Venez donc découvrir ce qu’il en est !

À partir de 15 ans – dans la limite des places disponibles – réservation conseillée au 05 34 24 58 06 ou sur centresculturels.toulouse.fr.

Durée : 45 min. – 1h Dans la même thématique : Visite guidée de l’exposition « Momies » samedi 24 juin à 13h15

Venez découvrir les secrets des momies au Museum de Toulouse !

Rendez-vous au centre culturel Renan.

