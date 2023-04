Jardins en folie Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jardins en folie Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan, 3 juin 2023, Toulouse. Jardins en folie Samedi 3 juin, 10h00 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Dans la limite des places disponibles – réservation conseillée Au programme : Atelier « A vos jardins ! » à 14h30 Redécouvrez les jardins des plus grands châteaux d’Europe et inspirez-vous en pour créer le plan d’un nouveau jardin, à la française ou à l’anglaise !

À partir de 7 ans – sur réservation au 05 34 24 58 06 – durée : 1h

Autres dates d’atelier : Mercredis 31 mai & 7 juin Focus réalité virtuelle « Les rêves du Douanier Rousseau » – En continu Peintre du début du 20e siècle, le Douanier Rousseau a peint de nombreux tableaux de jungle… Sans jamais avoir mis les pieds dans une jungle ! Venez découvrir son travail !

À partir de 12 ans – durée : 5 min. – réservation conseillée Micro-Curiosité* « Peindre des bouquets ? » à 16h30 Décoration intérieure, symbole de la fragilité de la vie, support des grandes avancées artistiques… Et si les peintures de bouquets n’étaient pas qu’une histoire de décoration intérieure ?

À partir de 12 ans – réservation conseillée au 05 34 24 58 06 ou sur centresculturels.toulouse.fr – durée : 30 min. *Micro-Curiosité : Conférence courte sur une thématique originale, en lien avec la culture pop. Possibilité de soumettre ses propres questions. Découvrez le programme de la Micro-Folie de mai à juillet Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 5 chemin d'Audibert, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

