Dans les yeux de l’autre Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan, 20 mai 2023, Toulouse. Dans les yeux de l’autre Samedi 20 mai, 10h00 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Dans la limite des places disponibles Au programme : Focus réalité virtuelle « Le voyage intérieur de Gauguin » – En continu

Fatigué de la France, Gauguin part vers Tahiti. Suivez-le dans la découverte de ce nouveau pays, de ses habitants et de ses couleurs !

À partir de 12 ans – durée : 5 min. – Deux jeux « Changez de perspective ! » – Activité famille

Venez découvrir le monde depuis le point de vue des autres à l’aide de jeux classiques remaniés : En continu, « Qui est-ce ? » artistique : les personnages de certains tableaux se sont échappés ! À vous de les retrouver en posant des questions à votre adversaire !

À partir de 6 ans 14h30 et 15h30, « Et toi, quelle œuvre es-tu ? » : retrouvez le tableau qui correspond aux autres joueurs à partir d’une courte description.

À partir de 8 ans – durée : 30 min. Conférence « Représenter l’Autre » à 16h30

« Les autres, hélas ! C’est nous. » (Georges Bernanos). Dépeindre l’altérité raconte aussi bien notre perception de l’autre que celle que nous avons de nous-mêmes. Petit tour d’horizon de la manière de présenter l’autre dans les arts ; et de ce que ces représentations disent de notre histoire avec l’autre, entre fascination, mépris et méfiance.

À partir de 12 ans – réservation conseillée au 05 34 24 58 06 ou sur centresculturels.toulouse.fr – durée : 45 min/1h Dans la même thématique : Atelier « A la manière… des Aborigènes d’Australie »

Mercredis 17 & 24 mai à 14h30

Pour raconter leur passé et de leur présent, les Aborigènes d’Australie dessinent leurs rêves et leur territoire. Venez rencontrer leur manière de penser et de peindre en pratique !

