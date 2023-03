À la loupe « Samouraî » Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

À la loupe « Samouraî » Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan, 19 avril 2023, Toulouse. À la loupe « Samouraî » Mercredi 19 avril, 16h30 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Entrée libre – Dans la limite des places disponibles – Réservation conseillée Figure légendaire, le samouraï portait toute une armure. Retour sur un élément de cette armure si importante : le casque ! À partir de 8 ans – dans la limite des places disponibles – réservation conseillée. Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 5 chemin d’Audibert, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T16:30:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00

2023-04-19T16:30:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00 Droits réservés

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Adresse 5 chemin d'Audibert, 31200 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse

Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

À la loupe « Samouraî » Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 2023-04-19 was last modified: by À la loupe « Samouraî » Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 19 avril 2023 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne