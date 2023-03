D’amour et d’eau fraîche Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

D’amour et d’eau fraîche Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan, 1 avril 2023, Toulouse. D’amour et d’eau fraîche Samedi 1 avril, 11h00 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Entrée libre 11h : Conte-moi un tableau Laissez-vous guider par une balade visuelle contée pour découvrir les détails et les recoins d’une œuvre passionnée.

À partir de 4 ans* 14h30 : Micro-curiosité « D’où vient la forme du ♥ ? » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le symbole du coeur ne ressemblait pas au coeur humain ? Non ? Et bien, voilà, c’est fait ! Début de la réponse dans cette rencontre « Micro-curiosité ».

Billetterie en ligne – À partir de 15 ans* 15h30 : Atelier « La Carte du Tendre » Sur le modèle de la carte du pays imaginaire du Tendre, venez faire une carte de toutes les jolies (et moins jolies) choses qui font nos relations.

À partir de 6 ans* * dans la limite des places disponibles – réservation conseillée. En lien avec l’événement lecture Histoires d’amour le 8 avril au Centre culturel Renan Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 5 chemin d’Audibert, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://centresculturels.toulouse.fr/selection/event/date?productId=10228657096543 »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/agenda/histoires-damour »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

