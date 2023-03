Le samedi au soleil… Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le samedi au soleil… Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan, 18 mars 2023, Toulouse. Le samedi au soleil… Samedi 18 mars, 14h30 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Entrée libre – Réservations conseillées Au programme : En continu : Focus VR « Le voyage intérieur de Gauguin » Gauguin a quitté la France pour Tahiti… Immergez-vous dans sa vision de l’île et dans ses impressions, qu’il laisse couler sur sa toile !

À partir de 12 ans – dans la limite des places disponibles. En continu : Mettez vos lunettes ! Des animaux se sont cachés dans la lumière, retrouvez-les !

À partir de 3 ans – dans la limite des places disponibles. 14h30 : A la loupe « Claude Monet » Quand capturer la lumière devient une raison de peindre. Venez plonger dans les tableaux de l’un des fondateurs de l’impressionnisme : Claude Monet.

À partir de 15 ans – dans la limite des places disponibles – réservation conseillée. 15h : Atelier « Vitrail en papier » Faire son propre vitrail en papier en s’inspirant des plus beaux vitraux

européens.

De 6 à 9 ans – sur réservation. 16h30 : Atelier Lightpainting Venez vous amuser à créer des formes avec la lumière !

16h30 : Atelier Lightpainting Venez vous amuser à créer des formes avec la lumière !

À partir de 7 ans – sur réservation. En lien avec l'exposition Rendre la lumière (Centre culturel-Théâtre des Mazades)

