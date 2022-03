MICRO-FOLIE Salle des fêtes Notre-Dame-de-Courson Catégories d’évènement: Calvados

**EN PRATIQUE** : Au fil de l’eau Ouverture tout public : – **Dimanche 20 mars** de 14h30 à 17h30 : Journée spéciale lunettes « Réalité Virtuelle » et imprimante 3D – **Samedi 26 mars** de 14h30 à 17h30 : Atelier jeux en famille – **Mercredi 30 mars** de 14h30 à 17h30 : Atelier créatif en famille (animé par le service Environnement) **Entrée libre** Inscription conseillée pour l’atelier du 30 mars Ce mois-ci la Micro-Folie mobile s’installe à la salle des fêtes de Notre Dame de Courson. Musee numérique, lunettes à réalité virtuelle, fablab, ludotheque pour toute la famille. Salle des fêtes Notre Dame de Courson Notre-Dame-de-Courson Calvados

