Il était une fois des mythes… Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot, 4 octobre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Thot nous emmène en Égypte avec le Discovery Tour. Puis, nous allons concevoir un masque de tête d’Ibis à porter lors d’une incrustation sur fond vert, pour une immersion plus vraie que nature. À partir de 12 ans.

Réservation obligatoire..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 11:30:00. EUR.

Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Place du 8 mai 1945

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Thot takes us on a Discovery Tour of Egypt. Then we’ll design an Ibis head mask to be worn during a green-screen inlay, for a true-to-life immersion experience. Ages 12 and up.

Booking essential.

Thot nos llevará a descubrir Egipto. Después, diseñaremos una máscara de cabeza de Ibis para llevarla durante una incrustación en pantalla verde, para una experiencia de inmersión real. A partir de 12 años.

Imprescindible reservar.

Thot nimmt uns mit auf die Discovery Tour nach Ägypten. Anschließend entwerfen wir eine Ibis-Kopfmaske, die wir während einer Green-Screen-Einblendung tragen, damit du so richtig in die Welt eintauchen kannst. Ab 12 Jahren.

Reservierung erforderlich.

