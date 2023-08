Les oiseaux migrateurs & le voyage Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot, 27 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Les oiseaux migrateurs s’envolent vers des contrées lointaines et nous invitent à découvrir d’autres cultures à travers le musée. Nous fabriqueront des oiseaux, qui, une fois réalisés, prendront à leur tour leur envol par correspondance. À partir de 4 ans.

Réservation obligatoire..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 11:30:00. EUR.

Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Place du 8 mai 1945

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Migratory birds fly off to faraway lands, inviting us to discover other cultures through the museum. We’ll be making birds that, once completed, will in turn take flight by mail order. Ages 4 and up.

Reservations required.

Las aves migratorias vuelan a tierras lejanas y nos invitan a descubrir otras culturas a través del museo. Fabricaremos pájaros que, una vez terminados, emprenderán a su vez el vuelo por correo. Para niños a partir de 4 años.

Imprescindible reservar.

Zugvögel fliegen in ferne Länder und laden uns ein, andere Kulturen durch das Museum zu entdecken. Wir werden Vögel basteln, die nach ihrer Herstellung ihrerseits per Post weiterfliegen werden. Ab 4 Jahren.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47