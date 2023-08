La symbolique des oiseaux Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot, 20 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Qui est l’emblème sportif français? Qui symbolise le courage? Regardons ça de plus près! Se sera aussi l’occasion de composer un GIF d’une colombe, à envoyer sur les réseaux le 21 septembre, journée internationale de la Paix. À partir de 9 ans!

Réservation obligatoire..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 11:30:00.

Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Place du 8 mai 1945

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Who is the French sporting emblem? Who symbolizes courage? Let’s take a closer look! This will also be an opportunity to create a GIF of a dove, to be posted on the networks on September 21, International Day of Peace. Ages 9 and up!

Reservations required.

¿Quién es el emblema deportivo francés? ¿Quién simboliza el valor? ¡Veámoslo más de cerca! También será la ocasión de crear un GIF de una paloma, para enviarlo a las redes el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. A partir de 9 años

Imprescindible reservar.

Wer ist das französische Sportsymbol? Wer symbolisiert Mut? Schauen wir uns das genauer an! Außerdem kannst du ein GIF mit einer Taube erstellen, das du am 21. September, dem internationalen Tag des Friedens, versenden kannst. Ab 9 Jahren!

Anmeldung erforderlich.

