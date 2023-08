Mes Racines, ma famille Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot, 13 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez découvrir quelques œuvres du Musée Numérique, avant de vous initier à la réalisation de votre propre planche de BD sur le thème : «Mes racines, ma famille». En partenariat avec la Médiathèque dans le cadre du festival BD 2023. À partir de 7 ans!

Réservation obligatoire..

2023-09-13 fin : 2023-09-13 11:30:00. EUR.

Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Place du 8 mai 1945

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover a few works from the Musée Numérique, before learning how to create your own comic strip on the theme of « Mes racines, ma famille » (My roots, my family). In partnership with the Médiathèque as part of the BD 2023 festival. Ages 7 and up!

Reservations required.

Venga a descubrir algunas de las obras del Musée Numérique, antes de aprender a crear su propio cómic sobre el tema « Mes racines, ma famille » (Mis raíces, mi familia). En colaboración con la Médiathèque, en el marco del festival BD 2023. A partir de 7 años

Imprescindible reservar.

Entdecken Sie einige Werke des Digitalen Museums, bevor Sie sich in die Herstellung Ihres eigenen Comic-Boards zum Thema: « Meine Wurzeln, meine Familie » einführen lassen. In Zusammenarbeit mit der Mediathek im Rahmen des Festivals BD 2023. Ab 7 Jahren!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47