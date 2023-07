Et si on créait un film d’animation #session1 Micro-Folie Sainte Livrade sur Lot Sainte-Livrade-sur-Lot, 18 juillet 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Après une petite visite dans le musée numérique autour du thème de la baignade, imaginons une après-midi au bord du lot et le plus spectaculaire des plongeons, pour en faire… UN FILM D’ANIMATION! ??.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 16:00:00. EUR.

Micro-Folie Sainte Livrade sur Lot Place du 8 mai 1945

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



After a short visit to the digital museum on the theme of swimming, let’s imagine an afternoon on the banks of the river and the most spectacular dive, and turn it into… an animated film! AN ANIMATED FILM!

Tras una breve visita al museo digital sobre el tema de la natación, imaginemos una tarde a orillas del río y el chapuzón más espectacular jamás visto, y convirtámoslo en… ¡una película de animación! ¡UNA PELÍCULA DE ANIMACIÓN!

Nach einem kurzen Besuch im digitalen Museum zum Thema Baden stellen wir uns einen Nachmittag am Ufer des Lot und den spektakulärsten aller Sprünge vor, um daraus einen Film zu machen… EINEN ANIMATIONSFILM!?

