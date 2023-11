Cuisine autour du Monde Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot, 5 décembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Cette semaine nous partons pour un voyage gustatif à travers le monde grâce au musée numérique.

A la manière d’Arcimboldo, nous réaliserons ensuite notre portrait selon nos aliments préférés.

A partir de 5 ans..

2023-12-05 fin : 2023-12-08 11:30:00. EUR.

Micro-Folie Place du 8 mai 1945

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This week we’re off on a gustatory journey around the world, thanks to the digital museum.

In the style of Arcimboldo, we’ll then create a portrait of ourselves based on our favorite foods.

Ages 5 and up.

Esta semana haremos un viaje gustativo por el mundo a través del museo digital.

Al estilo de Arcimboldo, crearemos un retrato de nosotros mismos basado en nuestros alimentos favoritos.

A partir de 5 años.

Diese Woche begeben wir uns dank des digitalen Museums auf eine geschmackliche Reise durch die Welt.

Im Stil von Arcimboldo werden wir anschließend unser Porträt nach unseren Lieblingsspeisen gestalten.

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47