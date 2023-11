Manger, la gourmandise et la faim Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot, 21 novembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Pourquoi manger ce qu’on mange ? Qu’est-ce que le goût ?

Tentons d’en apprendre un petit peu sur ce qu’il y a dans notre assiette.

En nous inspirant du travail de Emily Gawronski, à notre tour d’imaginer une carte en Pop Up du repas de ce soir.

A partir de 5 ans..

2023-11-21 fin : 2023-11-24 15:30:00. EUR.

Micro-Folie Place du 8 mai 1945

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Why eat what you eat? What is taste?

Let’s try to learn a little about what’s on our plate.

Inspired by the work of Emily Gawronski, it’s our turn to imagine a Pop Up map of tonight’s meal.

Ages 5 and up.

¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Qué es el sabor?

Intentemos aprender un poco sobre lo que hay en nuestro plato.

Inspirándonos en la obra de Emily Gawronski, nos toca crear un mapa Pop Up de la comida de esta noche.

A partir de 5 años.

Warum essen wir, was wir essen? Was ist Geschmack?

Versuchen wir, ein wenig über das zu lernen, was auf unserem Teller liegt.

Inspiriert von der Arbeit von Emily Gawronski sind wir an der Reihe, uns eine Pop-Up-Karte des heutigen Essens auszudenken.

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47