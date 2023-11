La Nature à cultiver Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot, 14 novembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Partons à la découverte de ce que la Nature a à nous offrir à travers le musée numérique.

Puis, à l’image d’Andy Warhol et de sa célèbre Campbell’s Soup, expérimentons le Pop Art. Un mouvement artistique qui a encouragé une réflexion critique sur la société de consommation.

A partir de 5 ans..

2023-11-14 fin : 2023-11-17 11:30:00. EUR.

Micro-Folie Place du 8 mai 1945

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Let’s discover what Nature has to offer through the digital museum.

Then, like Andy Warhol and his famous Campbell’s Soup, let’s experiment with Pop Art. An artistic movement that encouraged critical reflection on consumer society.

Ages 5 and up.

Descubramos lo que nos ofrece la Naturaleza a través del museo digital.

Después, como Andy Warhol y su famosa Sopa Campbell, experimentemos con el Pop Art. Un movimiento artístico que fomentó la reflexión crítica sobre la sociedad de consumo.

A partir de 5 años.

Entdecken wir im digitalen Museum, was die Natur uns zu bieten hat.

Dann lassen Sie uns wie Andy Warhol und seine berühmte Campbell’s Soup mit der Pop-Art experimentieren. Eine Kunstbewegung, die eine kritische Reflexion über die Konsumgesellschaft förderte.

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47