Dansez maintenant! Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot, 31 octobre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Chaque vacance est synonyme d’escapade artistique autour d’un style de danse, à travers les époques et les civilisations. Nous partons cette semaine à la découverte de la danse classique dans la création artistique..

2023-10-31 fin : 2023-11-03 11:30:00. EUR.

Micro-Folie Place du 8 mai 1945

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Every holiday is synonymous with an artistic escapade around a particular dance style, across eras and civilizations. This week, we’re off to discover classical dance in artistic creation.

Todas las vacaciones son sinónimo de una escapada artística en torno a un determinado estilo de danza, que abarca todas las épocas y civilizaciones del mundo. Esta semana, nos vamos a descubrir la danza clásica en la creación artística.

Jeder Urlaub steht für einen künstlerischen Ausflug zu einem bestimmten Tanzstil, der sich durch die verschiedenen Epochen und Zivilisationen zieht. Diese Woche entdecken wir den klassischen Tanz in der Kunst.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47