Voler comme un oiseau Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot, 11 octobre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

En observant les oiseaux, Léonard de Vinci inventa des machines volantes fantastiques. Cette semaine, nous montons à bord de quelques inventions, avant de créer notre oiseau articulé. À partir de 7 ans !

Réservation obligatoire..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 11:30:00. EUR.

Micro-Folie Place du 8 mai 1945

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



By observing birds, Leonardo da Vinci invented some fantastic flying machines. This week, we climb aboard a few inventions, before creating our own articulated bird. Ages 7 and up!

Reservations required.

Observando a los pájaros, Leonardo da Vinci inventó unas fantásticas máquinas voladoras. Esta semana, subiremos a bordo de algunos de sus inventos, antes de crear nuestro propio pájaro articulado. A partir de 7 años

Imprescindible reservar.

Als Leonardo da Vinci Vögel beobachtete, erfand er fantastische Flugmaschinen. Diese Woche gehen wir an Bord einiger Erfindungen, bevor wir unseren eigenen Gelenkvogel erschaffen. Ab 7 Jahren!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47