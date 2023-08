Les oiseaux sont des artistes Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot, 6 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Avec leurs plumes colorées, leurs parades étonnantes… les oiseaux nous inspirent comme en témoignent de nombreuses oeuvres. Nous réaliserons ensuite une petite création sonore, à partir d’éléments glanés dans la nature. À partir de 5 ans!

Réservation obligatoire..

2023-09-06 fin : 2023-09-06 12:00:00. EUR.

Micro-Folie Place du 8 mai 1945

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



With their colorful feathers and astonishing parades… birds inspire us, as numerous works of art attest. We’ll then create a little sound, using elements gleaned from nature. Ages 5 and up!

Reservations essential.

Con sus coloridas plumas y sus asombrosos desfiles… las aves nos inspiran, como demuestran muchas de sus obras. Luego crearemos un pequeño sonido, utilizando elementos recogidos de la naturaleza. Para niños a partir de 5 años

Imprescindible reservar.

Mit ihren bunten Federn, ihrem erstaunlichen Balzverhalten… Vögel inspirieren uns, wie zahlreiche Kunstwerke belegen. Anschließend erstellen wir eine kleine Klangkreation aus Elementen, die wir in der Natur gesammelt haben. Ab 5 Jahren!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47